العفو الدولية تدعو مصر للإفراج عن 70 لاجئًا فلسطينيًا

دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، مصر إلى الإفراج عن حوالي 70 لاجئا، معظمهم فلسطينيون فروا من النزاع في سوريا، ويتم اعتقالهم حاليا «في شكل غير قانوني» ومهددون بـ«الترحيل الوشيك».

وأوضحت المنظمة أن 66 لاجئا على الأقل معتقلون حاليا وبينهم مجموعة من 56 فلسطينيا أتوا من سوريا وعثرت عليهم البحرية المصرية على جزيرة تبعد 4 كيلومترات شمال الإسكندرية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، السبت، إنهم معتقلون حاليا «بشكل غير قانوني»، ومهددون بـ«الترحيل الوشيك»، مضيفة أن هؤلاء تخلى عنهم مهربوهم، أكتوبر الماضي، بعدما وعدوهم بنقلهم إلى أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن النائب العام المصري أمر بالإفراج عنهم في نوفمبر، لكن مديرية أمن الدولة أصدرت بحقهم مذكرات ترحيل، وأصبحوا مهددين بالترحيل قسرا إلى سوريا.

وقالت المديرة المساعدة لمنظمة العفو في الشرق الأوسط، حسيبة الحاج صحراوين إن السلطات المصرية «تتنكر بشكل رهيب لالتزاماتها الدولية التي تفرض تقديم الحماية واللجوء إلى من يسعون للجوء إلى بلادها».