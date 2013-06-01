نقابة التمريض تطالب بوقف عرض فيلم "الحرامي والعبيط" لإساءته للمهنة

كتب : محمد سليمان منذ 13 دقيقة

طالبت نقابة التمريض بوقف عرض فيلم "الحرامي والعبيط" والذي يقوم ببطولته كل من الفنان خالد صالح وخالد الصاوي والمطربة روبي، لإساءته لمهنة التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، أن روبي تجسد دور ممرضة سيئة السمعة وهو ما يسيء للمهنة باعتبارها تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، لافتة إلى أن النقابة طالبت هيئة الرقابة على المصنفات بإمدادها بنسخة من الفيلم لتقييمه قبل البدء في اتخاذ الخطوات القانونية تجاهه.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة بصدد رفع دعوى قضائية ضد منتج الفيلم للمطالبة بوقفه، محذرة من تنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار عرض الفيلم بالسينما.