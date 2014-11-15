مذكرة للنيابة بـ«التخابر» تُفيد بضبط سامي أمين.. والمتهم: القضية باطلة

قدم ممثل النيابة مذكرة تفيد بالقبض على المتهم سامى أمين، في قضية محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى حضوره، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الخاص بالمتهم.

وقال ممثل النيابة، إن المتهم ارتكب الجريمة بقصد المساس بالبلاد وأمنها، وارتكب مع باقى المتهمين عمدا الأفعال المبينة بالجريمة موضوع الاتهام، ما أدى إلى إشاعة الفوضى وتراجع القوات المنوط بها إلى البلاد، وانضم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الاعتداء على حقوق المواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، مستخدمة الإرهاب.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم التحق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتحق بمعسكرات التنظيم الدولي، وتلقى تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات، مطالبا بتوقيع مواد الاتهام المذكورة في أمر الإحالة.

فيما واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، أنكرها قائلًا: «القضية باطلة وملفقة تماما».

وطلب الدفاع التصريح بالاطلاع على مرفقات تقرير الجهاز القومى للاتصالات، البالغ عدد صفحاته 1750 صفحة.