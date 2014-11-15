عادل لبيب: «أيادي لتشغيل الشباب» تبدأ عملها ديسمبر

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، السبت، أنه تم الإنتهاء من إجراءات إنشاء الشركة القابضة لتشغيل الشباب «أيادي لتشغيل الشباب»، وستبدأ العمل نهاية ديسمبر المقبل.

وقال «لبيب»، إنه سيتم إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نصف مليون فرصة عمل سنويًا للشباب في مجال المشروعات الصغيرة، والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات.

وأضاف الوزير أن الوظائف سيتم ربطها بالموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة، ستقوم بفتح أسواق محلية وإقليمية وعالمية، لتسويق منتجات مشروعات الشباب في مختلف المجالات.