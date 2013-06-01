بالفيديو| أول حوار مع شقيق المجند المختطف: مسلحون نقلوه مع زميل آخر إلى الضبعة.. والأخير هرب

محمد عصام: المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود وقوات الجيش بدأت عملية تمشيط في نطاق السلوم وسيدي براني للوصول لشقيقي

كتب : محمد بخات منذ 7 دقائق

في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قال محمد عصام، شقيق مختار عصام المجند بالفرقة 33 بالسلوم الذي تم اختطافه قبل أربعة أيام أثناء عودته على متن قطار حربي من السويس، إن آخر اتصال مع شقيقه كان في السابعة مساء يوم اختفائه الثلاثاء الماضي 28 مايو.

وأضاف محمد: "قال شقيقي إنه في محطة قطار (أم شيفة) العسكرية بسيدي براني عائدا من السويس من مشروع حرب مع زملائه، متجهين للكتيبة بالسلوم، وعندما اتصلنا به مرة أخرى للاطمئنان على وصوله فوجئنا بأنه غير موجود وأن أحد زملائه يرد علينا".

وأوضح أن أسرة المجند المختطف تلقت اتصالا من صديقه بالكتيبة، أخبرهم فيه أن مختار لم يصل للكتيبة ولم يلحق بالقطار بمحطة "أم شيفة"، بعدما ذهب إلى "دورة المياه" مع زميل له يدعى محمد خميس، وأنه فوجئ بمتعلقاتهما وأغراضهما الشخصية على متن القطار عندما وصل للسلوم، فنقلها للكتيبة.

وأكد محمد أن زميل شقيقه الذي اختفى معه عاد يوم الخميس إلى الكتيبة في الواحدة ظهرا، وقال إن مسلحين ملثمين اختطفوهما من محطة "أم شيفة" إلى منطقة الضبعة تحت تهديد السلاح، وأنه استطاع الفرار ولم يرَ مختار بعد أن تركه معهم.

وقال إنه حضر من الإسكندرية لمطروح وتوجه للمسؤولين بمكتب المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود، مشددا على أن المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود وقوات الجيش في مطروح بدأت عملية تمشيط واسعة في نطاق السلوم وسيدي براني للوصول للمجند المختطف، مناشدا الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وجميع المسؤولين سرعة التدخل لكشف غموض اختفاء شقيقة.