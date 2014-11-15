إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بعزبة كوبانية الخطاطبة، التابعة لقرية الخطاطبة، بمدينة السادات بالمنوفية.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث السادات، يفيد بمشاجرة مصابيين بعزبة كوبانية، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة، طارق يحيى مسعود، 33 سنة، سائق، وشقيقة «محمد»، 16 سنة، طالب، وزوجه الأول رشا قنديل، 30 سنة، ربة منزل، ووالدتها حمدية عبدالحميد، 50 سنة، ربة منزل، وطرف ثان، محمود عبدالعال، 51 سنة، موظف، ونجلية «هيثم»، 28 سنة، عامل، و«ليلى»، 30 سنة، ربة منزل، وزوجة السادس، هند حسني، 19 سنة، ربة منزل، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات وإحداث تلفيات بمنزليهما، لخلافات بسبب الجيرة، وقيام الأول بفتح «مطلات» بمنزله دون ترك المسافة القانونية.

تم تحرير محضر رقم (18778) جنح مركز السادات، لسنة 2014، وجاري العرض على النيابة.