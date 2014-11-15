632 ألف مستخدم للأكشاك الذكية بمحطات مترو دبي في 4 أشهر

لاقت أكشاك معلومات المترو الذكية البالغ عددها 50 جهازاً، والتي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات منذ أربعة أشهر في 23 محطة مترو بخطيه الأحمر والأخضر، اقبالاً واسعاً من الجمهور وصل إلى 632 ألفا و884 مستخدماً، والتي تحتوي معلومات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات الجمهور من مرتادي المترو، لاسيما أن هذا الجهاز مرشح لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن فئة أفضل تعاون داخلي.

وأوضح السيد عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن اطلاق أكشاك معلومات المترو الذكية يأتي تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الإمارة إلى أذكى مدينة في العالم خلال 3 سنوات، لذلك تم تدشين الأكشاك العام الجاري، تلبية لاحتياجات الجمهور من مرتادي المترو، لاسيما أنها تتضمن العديد من الخدمات التي تُقدم لهم نبذة متكاملة عن كيفية استخدام المترو مع سهولة التنقّل بين المحطات.

وقال آل علي: إن الأجهزة تضمنت العديد من الخدمات المتنوعة والجديدة التي أضيفت لها منذ اطلاقها أبرزها: أسماء ومواقع المحطات، مخطط الرحلات والوقت التي تستغرقه تلك الرحلات، خريطة إمارة دبي بمناطق التعرفة السبع ، خريطة دبي على موقع غوغل (Google map) التي توفر التحديثات المستمرة للإمارة، معلومات عن جدول الرحلات تبعا لاسم المحطة وأوقات الانتظار، الخدمات التي توفرها محطات المترو، خريطة كل محطة على حدة، إلى جانب هيكل التعرفة وأنواع البطاقات والسياسات المتعلقة بها.

خدمة احتساب كلفة الرحلة، قائمة المخالفات والعقوبات، آداب وقواعد استخدام المترو، مع وجود جدول مواعيد رحلات حافلات التغذية المتصلة بالمحطات، خدمة تقديم الشكاوى والاقتراحات إلكترونيا، خدمة الحصول على المطبوعات والبروشورات الخاصة بمعلومات المترو المتوفرة من خلال تقنية الباركود المتوفرة في أجهزة الهاتف الذكي، كما لفت أيضاً إلى أنه تم تصميم الأجهزة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتميز بشاشة لمس كبيرة يُسهل استخدام التطبيق من خلالها.

وحول أهم وأبرز المحطات التي تقدم هذه الخدمة قال: محطات الخط الأحمر والبالغ عددها 16 محطة هي ( الراشدية، محطة المطار 3 و1، ديرة سيتي سنتر، الرقة، الاتحاد، برجمان، الكرامة، أبراج الإمارات، المركز المالي، برج خليفة، مول الامارات، مدينة دبي للإنترنت، ابن بطوطه، الجافلية، مركز التجارة العالمي، أما أبرز 7 محطات تتضمن هذه الأكشاك على الخط الأخضر هي : المنطقة الحرة- المطار، الاستاد، أبو هيل ، صلاح الدين ، بني ياس، الغبيبة، الفهيدي.