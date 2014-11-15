أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحوثيون يصلون لمحافظة مأرب وسط مخاوف من معارك مع القبائل

Google+ Print

بدأت مجموعات مسلحة من جماعة أنصار الله الحوثيين في الوصول إلى منطقة مطلة على «جبال محجزة» المطلة على محافظة مأرب وسط اليمن بعد تأمينها محافظة البيضاء وذلك في اطار حربها ضد تنظيم القاعدة في اليمن .

وقالت مصادر في جماعة أنصار الله لوكالة «خبر»، التي تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام المناصر للحوثيين أن اللجان الشعبية «ميليشيات الحوثيين»، وأبناء القبائل يستعدون لتطهير المحافظة من عناصر القاعدة بسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وآبار وأنابيب النفط .

وأكدت مصادر أن نحو عشرين سيارة محملة بمسلحين حوثيين وأسلحة ثقيلة وصلت أمس إلى منطقة محجزة غربي مدينة مأرب.

وقالت مصادر قبلية أن هذا التطور يأتى في وقت يحتشد فيه مسلحون من أبناء القبائل بينهم قيادات موالية لحزب الإصلاح «الإخوان المسلمون» على المناطق الحدودية لمحافظة الجوف المجاورة لمأرب وفى منطقة محجزة التي يتوافد إليها الحوثيون بهدف منعهم من دخول المحافظة مما ينبئ بوقوع اشتباكات بين الجانبين، وكانت المناطق الحدودية بين مأرب والجوف وبعض مناطق الجوف قد شهدت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والإصلاح استمرت لأشهر أدت إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من الجانبين .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية