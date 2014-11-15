الحوثيون يصلون لمحافظة مأرب وسط مخاوف من معارك مع القبائل

بدأت مجموعات مسلحة من جماعة أنصار الله الحوثيين في الوصول إلى منطقة مطلة على «جبال محجزة» المطلة على محافظة مأرب وسط اليمن بعد تأمينها محافظة البيضاء وذلك في اطار حربها ضد تنظيم القاعدة في اليمن .

وقالت مصادر في جماعة أنصار الله لوكالة «خبر»، التي تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام المناصر للحوثيين أن اللجان الشعبية «ميليشيات الحوثيين»، وأبناء القبائل يستعدون لتطهير المحافظة من عناصر القاعدة بسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وآبار وأنابيب النفط .

وأكدت مصادر أن نحو عشرين سيارة محملة بمسلحين حوثيين وأسلحة ثقيلة وصلت أمس إلى منطقة محجزة غربي مدينة مأرب.

وقالت مصادر قبلية أن هذا التطور يأتى في وقت يحتشد فيه مسلحون من أبناء القبائل بينهم قيادات موالية لحزب الإصلاح «الإخوان المسلمون» على المناطق الحدودية لمحافظة الجوف المجاورة لمأرب وفى منطقة محجزة التي يتوافد إليها الحوثيون بهدف منعهم من دخول المحافظة مما ينبئ بوقوع اشتباكات بين الجانبين، وكانت المناطق الحدودية بين مأرب والجوف وبعض مناطق الجوف قد شهدت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والإصلاح استمرت لأشهر أدت إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من الجانبين .