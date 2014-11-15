إصابة 5 في حادث تصادم 3 دراجات بخارية بطريق “جرجا – البربا” بسوهاج‎

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، في تصادم 3 دراجات بخارية بطريق “جرجا – البربا” ، وتجمع عدد كبير من أهالي المصابين داخل المستشفي متضررين من عدم حضور سيارات الإسعاف لنقل المصابين مما أدي لتعطل العمل بالمستشفي .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة جرجا ، يفيد بوصول كلا من :- محمود عبد الرحمن ، بكر السيد ، خالد صلاح ، مصطفي محمود ، يقيمون بناحية البربا ، عبد الرحمن أحمد ويقيم بناحية بندار الشرقية ، إلي مستشفي جرجا المركزي مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي ” إدعاء حادث دراجة بخارية .

تبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين عدد 3 دراجات بخارية كان يستقلها المصابين علي طريق “جرجا – البربا” .

عقب ذلك تجمع عدد كبير من الأهالي داخل المستشفي للاطمئنان علي ذويهم ومتضررين من عدم حضور سيارات الأسعاف لنقل المصابين مما أدي لتعطل العمل بالمستشفي .أنتقل أجهزة الأمن وأمكن السيطرة علي الموقف وضبط 12 شخص ،ولم ينتج عن ذلك ثمة تلفيات أو تعدي علي العاملين بها .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9336 جنح مركز جرجا ، 2458 إدارة قسم جرجا وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .