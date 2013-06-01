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جمعية الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار قرار مد مهلة تراخيص المقطورات

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جمعية الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار قرار مد مهلة تراخيص المقطورات جمعية الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار قرار مد مهلة تراخيص المقطورات

تساءل خالد شتا نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الانتاجية للصناعات المعدنية على مستوى الجمهورية ،ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببسيون بالقليوبية ، عن سر عدم نشر قرار وزارة النقل بمد مهلة التراخيص الخاصة بالمقطورات 4 سنوات تبدأ من أغسطس 2013   .

وقال شتا أن الوزارة اعلنت بداية العام الماضي عن مد المهلة فترة جديدة ، ولكن حتى الآن يظل الموضوع مجرد كلام جرايد ، وقرار شفوي لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن ، مشيرا إلى أنه سأل بعض مسئولي وزارة النقل فأكدوا له أنه لا يجد قرار رسمي وليس له رقم ، وأنه مجرد قرار شفوي لم يفعل رسميا حتى الآن .

وطالب شتا وزير النقل بسرعة اصدار القرار التنفيذي الخاص بقرار مد مهلة تراخيص المقطورات 4 سنوات كي يبعث بالطمأنينة في نفوس أصحاب المقطورات خوفا من حدوث حالة من التذمر بينهم ، لافتا إلى أن بعضهم يلوح بقطع الطرق والاضراب عن العمل في حالة تراجع عن القرار الذي أعلن في وسائل الاعلام على لسان وزير النقل في أول أبريل الماضي.

 

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