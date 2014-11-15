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بالصور .. نيابة الأقصر تبدأ التحقيق مع المتهم بسرقة 20 كيلو ذهب

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بالصور .. نيابة الأقصر تبدأ التحقيق مع المتهم بسرقة 20 كيلو ذهب بالصور .. نيابة الأقصر تبدأ التحقيق مع المتهم بسرقة 20 كيلو ذهب

المحل المسروق

بدأت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر، اليوم السبت، التحقيق مع المتهم بسرقة 20 كيلو ذهب من محل جوهرات شهير بالمحافظة .

كانت مديرية أمن الأقصر قد نجحت بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية ، أمس الجمعة ، في ضبط المتهم بسرقة محل مجوهرات وبحوزته المسروقات التي تبلغ نحو 20 كيلو ذهب بقيمة 9 مليون جنيه .

حيث كشفت تحريات المقدم حسين كمال مفتش مباحث قسم الأقصر والرائد أحمد خليفة رئيس مباحث القسم بقياة اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أحمد شتا رئيس المباحث بالمديرية أن وراء واقعة سرقة محل مجوهرات شهير بالأقصر سمكري سيارات يدعي محمد عصفور السيد الفخراني 40 سنة مقيم طنطا بمحافظات الغربية .

علي الفور تم إعداد كمين للمتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية وتم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات التي تبلغ نحو 20 كيلو ذهب بقيمة نحو 9 مليون جنيه .

تبين أن المتهم متخصص في سرقة الذهب قدم إلى الأقصر يوم الجمعة الماضى وبدأ فى مراقبة المحل الذى حدده لتفيذ جريمته، واستمر فى ذلك لمدة يومين حتى جاء يوم تنفيذ العملية يوم الأحد الماضى، حيث استغل أن هذا اليوم إجازة لمحلات الذهب، فأعد العدة وتمكن من الصعود أعلى إحدى العمارات غير المسكونة الملاصقة لمحل الذهب، ثم نزل إلى داخل العمارة بحبل كان معه، وبدأ فى ثقب جدار المحل واستمر ذلك 12 ساعة حتى تمكن من الدخول إلى المحل وسرقة محتوياته ثم خرج وفر هاربًا إلى محافظة الغربيةوبالتنسيق مع مباحث طنطا بالغربية تم تحديد مكان اختباء المتهم والمسروقات، وقامت مديرية أمن الأقصر بتكليف النقيبين محمد درويش ومحمد نصر معاونا المباحث، بالانتقال إلى الغربية والمشاركة فى ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقهة وأرشد عن المسروقات.

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