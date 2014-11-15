شريهان تبتهل إلى الله بعد شفاء حلمى.. وتؤكد:«أثق فى إرادتك وانتصارك على كل خبيث»

ابتهلت الفنانة المصرية شريهان إلى الله حمداً له على شفاء النجم أحمد حلمى بعدما خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطانى بأحد مستشفيات أمريكا وتمت بنجاح وخرج بعدها ليمكث في العناية المركزة بأحد مستشفيات أميركا.

وكتبت شريهان تغريدة، صباح اليوم السبت، عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «الحمد لله حمداً كثيراً الذي شفاك وعافاك مما إبتلاك، حمداً لله علي سلامة الفنان المصري الرائع والغالي جداً في قلبي ونفسي.. أحمد حلمى».

ووجهت النجمة المصرية رسالة لـ “حلمى” تشد فيها من أزره وتقوى من عزيمته للتغلب على المرض الخبيث، حيث قالت: «أثق في إيمانك بالله، في إرادتك وإصرارك وعزيمتك القوية في إنتصارك علي كل خبيث حمداً لله علي سلامتك أيها الإنسان والفنان الرائع أحمد حلمى».

ويقضى الفنان أحمد حلمى فترة نقاهة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة عقب اكتشاف إصابته بأحد الأورام السرطانية فى الظهر، حيث اكتشف حلمى إصابته بالمرض الخطير بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تلقى زوجته النجمة منى زكى العلاج، حيث تعانى من الإصابة بفيروس نادر يؤدى إلى توقف أى عضو بالجسم عن العمل حال إصابته.