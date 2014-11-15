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بالصور..محافظ أسوان يقدم العزاء في شهيد حادث سيناء ويطلق اسمه على مدرسة قريته

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بالصور..محافظ أسوان يقدم العزاء في شهيد حادث سيناء ويطلق اسمه على مدرسة قريته بالصور..محافظ أسوان يقدم العزاء في شهيد حادث سيناء ويطلق اسمه على مدرسة قريته

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان إطلاق اسم شهيد الوطن مينا عادل أنور علي إحدي مدارس قرية منيحة الابتدائية تخليدا لذكراه وتكريما له علي شجاعته وتضحيته في سبيل الوطن حيث راح ضحية الحادث الإرهابي الغادر الذي شهده طريق العريش ـ  رفح بشمال سيناء يوم الخميس الماضي .

جاء ذلك أثناء  تقديم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا عادل بقرية منيحة بمركز كوم أمبو بعد وصول جثمانه للمدينة والصلاة عليه بكنيسة ماري جرجس،ثم دفنه بمقابر العائلة بالقرية وسط ترديد هتافات يحيي الهلال مع الصليب من كل أهالي القرية وبحضور الأب بولا راعي كنيسة ماري جرجس ولفيف من كهنة وقساوسة الكنيسة وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه فى شهيد الوطن والواجب الذى فقد حياته دفاعاً عن أرض وطنه الغالى ، مؤكدا إن امتزاج دماء شهدائنا بتراب وطنهم يعكس أصالة وقوة أبناء هذا الشعب العظيم في الدفاع عن مقدراته وأمنه ضد أي أعمال إرهابية خسيسة تستهدف تماسكه ووحدته في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر المعاصر ، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصرى وقواته المسلحة على ملاحقة كافة بؤر الإرهاب فى كل مكان من أرض مصر والقضاء عليها نهائياً وتحقيق الأمن والأمان بين جموع الشعب المصرى العظيم .

وفى نفس السياق طالب والد شهيد الوطن القوات المسلحة والشرطة بضرورة المضى قدماً فى إستكمال رسالتهم السامية فى القضاء على الإرهاب الأسود الذى يغتال فلذات الأكباد وبناة المستقبل وأن أرواحهم وأرواح أهل القرية كلها بمسلميها ومسيحيها فداء للوطن الغالى ، موضحاً بأن مثل هذه العمليات الغادرة لن تزيد شعب مصر ونسيجه الواحد إلا قوة وصلابة وإلتفاف حول الشرطة والقوات المسحله للوقوف صفا ًواحداً للقضاء علي الإرهاب الأسود الذي يعرقل حركة التنمية والتقدم.

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