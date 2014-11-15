أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فاطمة ناعوت عن فيديو «بيت المقدس»: «جيشنا شايل عنا بلاوي»

  • مصر
  • 9
Google+ Print

علّقت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، على تبني أنصار بيت المقدس سابقًا، تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، قائلًا: «لسه فيه حد فهمه تقيل مش مستوعب إن ‫‏ في حالة حرب حقيقية أبشع من حربنا مع صهيون».

وتابعت «ناعوت»، في صفحتها على «فيس بوك»، فجر السبت: «لسه فيه حد مش فاهم أننا محتاجين لقرارات استثنائية شأن أوقات الحروب؟، لسه فيه بني آدم مصري مش واخد باله إن جيشنا شايل عنا بلاوي وحامينا من أخطار وكوارث فوق قدرة العقل على تصورها؟».

وواصلت: «لسه فيه مواطن مصري حقيقي مش مدرك إننا جميعا لازم ندعم جيش بلدنا زي ما أبوك وأمك وجدك وجدتك دعموا جيشنا العظيم في ٧٣؟».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر