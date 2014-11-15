فاطمة ناعوت عن فيديو «بيت المقدس»: «جيشنا شايل عنا بلاوي»

علّقت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، على فيديو تبني أنصار بيت المقدس سابقًا، تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، قائلًا: «لسه فيه حد فهمه تقيل مش مستوعب إن ‫‏مصر في حالة حرب حقيقية أبشع من حربنا مع صهيون».

وتابعت «ناعوت»، في صفحتها على «فيس بوك»، فجر السبت: «لسه فيه حد مش فاهم أننا محتاجين لقرارات استثنائية شأن أوقات الحروب؟، لسه فيه بني آدم مصري مش واخد باله إن جيشنا شايل عنا بلاوي وحامينا من أخطار وكوارث فوق قدرة العقل على تصورها؟».

وواصلت: «لسه فيه مواطن مصري حقيقي مش مدرك إننا جميعا لازم ندعم جيش بلدنا زي ما أبوك وأمك وجدك وجدتك دعموا جيشنا العظيم في ٧٣؟».