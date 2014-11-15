أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط سيدة بتهمة «الجمع بين زوجين» بالمحلة

Google+ Print
ضبط سيدة بتهمة «الجمع بين زوجين» بالمحلة ضبط سيدة بتهمة «الجمع بين زوجين» بالمحلة

أرشيفية

تمكنت ضباط المباحث الجنائية بمركز المحلة من ضبط ربة منزلة مقيمة بقرية محلة ابو على التابعة لدائرة المركز بتهمة تعدد الازواج.

كان اللواء أسامة بدير مدير امن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى عن تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بقيادة الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز ومعانية النقيب احمد الطحان من ضبط سيدة تدعى ” وفاء .م .ا ” 32 سنة صاحبة محل ملابس بقرية محلة أبو علي، التابعة لدائرة مركز المحلة، متزوجة من شخصين في ذات التوقيت.

وبسؤالها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا