ضبط سيدة بتهمة «الجمع بين زوجين» بالمحلة

تمكنت ضباط المباحث الجنائية بمركز المحلة من ضبط ربة منزلة مقيمة بقرية محلة ابو على التابعة لدائرة المركز بتهمة تعدد الازواج.

كان اللواء أسامة بدير مدير امن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى عن تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بقيادة الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز ومعانية النقيب احمد الطحان من ضبط سيدة تدعى ” وفاء .م .ا ” 32 سنة صاحبة محل ملابس بقرية محلة أبو علي، التابعة لدائرة مركز المحلة، متزوجة من شخصين في ذات التوقيت.

وبسؤالها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.