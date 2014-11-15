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ضبط عاطل يروج مخدر البانجو بشرم الشيخ

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ضبط عاطل يروج مخدر البانجو بشرم الشيخ ضبط عاطل يروج مخدر البانجو بشرم الشيخ

المتهم

تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط عاطل عمره 66 سنة يروج مخدر البانجو بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، قد أصدر تعليمات بضرورة القضاء على ترويج المخدرات والقضاء على تجارة المخدرات.

وكانت قد وردت معلومات للعميد محمد خريصة مدير مباحث جنوب سيناء بقيام عاطل ببيع وترويج لفافات بانجو على الزبائن وعملائه، فتم تكليف النقيب اسلام المهداوى والملازم اول عاصم حسين بسرعة ضبط المتهم وبعد تقنين الاجراءات القانونية واستصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم”ا ع ا” وبحوزته 750 جرام بانجو داخل لفافات ومبلغ قدرة 3550 جنيه وهاتف محمول  وتم تحرير محضر للمتهم واحالته للنيابة العامة.

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