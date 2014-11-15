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فيديو.. خالد الجندي عن فتوى «جماع العزاب ليس زنا»: «سقوط أخلاقي وانحلال»

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أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن الشيخ محمد عبدالله نصر، المعروف باسم «ميزو»، كان يتسول في ميدان التحرير، ويدخل المعبداليهودي وينتظر الطعام من الحاخامات، بحسب قوله.

وقال «الجندي»، في برنامجه «نسمات الروح»، على «الحياة»، الجمعة، تعليقا على فتوى الشيخ ميزو عن الزنا، «الولد ده بيقول إن الزنا عادي، وبيقول لو واحد مش متجوز وواحدة مش متجوزة ما يبقاش زنا، طيب يا حيلة الوالدين، ده كلام مش محتاج حكم شرعي، ده سقوط أخلاقي».

وأوضح: «ياريت احنا كشيوخ وعلماء أزهر إننا نحترم العمامة بتاعتنا، ومنقعدش مع هذا المخلوق أبوعمامة مزيفة، اتركوه (..) كما يشاء»، مطالبًا بـ«أن تكون هناك جهة تُلزمه إنة مايلبسش الزي الأزهري، لأنه (..) و(..)، وليس شيخًا أزهريًا».

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