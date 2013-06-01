جنوب السودان: سنجرى تحقيقات فى الاعتداء على طلابنا المقيمين بمصر

قال المتحدث الرسمى باسم حكومة جنوب السودان وزير الإعلام، برنابا ميريال بنجامين، إن الحكومة ستجرى تحقيقات حول ملابسات الاعتداء الذى تعرضت له طالبات جنوب السودان فى مصر.

وأضاف- فى تصريح صحفى اليوم السبت- أن وزارتى الخارجية والتعليم العالى فى جنوب السودان ستتوليان إجراء التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وأكد المتحدث أن العلاقات بين جمهورية جنوب السودان ومصر طيبة وقوية، ودائما ما تقدم الحكومة المصرية منحا دراسية لطلاب جنوب السودان، نافيا فى الوقت ذاته علمه بفصل طالبات بلاده من الجامعات المصرية.

وكانت مشاجرة قد نشبت فى مدينة طالبات جامعة القاهرة، بين عدد من الطالبات المصريات والسودانيات، بعد اعتداء طالبة سودانية على أخرى مصرية بالضرب.