حسن شاهين عن فيديو «بيت المقدس»: دعم الجيش والشرطة واجب وطني

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، إنه «بعد مشاهدة فيديو داعش تنظيم الدولة الإرهابية، لأن الإسلام بريء منهم لأنه دين الحق وليس الباطل دين العدل وليس الظلم دين التسامح والمحبة وليس دين الفتنة كما يروج له المنافقون».

وأضاف «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»، فجر السبت: «أصبح واضحا لدى الجميع خطر الإرهاب على الدولة المصرية، وتحية لكل جنود القوات المسلحة المصرية وجنود الشرطة البواسل الصامدين على خط النار ويفنوا أرواحهم فداء للوطن ورحم الله شهدائنا منهم وألهم أهلهم الصبر، ومهما اختلفت الصراعات الثانوية للجبهة الداخلية لا يوجد أي مبرر للإرهاب أو دعمه أو الوقوف بجواره، لأن سلاحنا يرفع في وجه الصهاينة وحلفائهم ممن ينشرون إرهابهم وليس في صدر أبناء الوطن».

وأكد أن «دعم القوات المسلحة والشرطة في مواجهتهم للإرهاب الواقع بشكل فعلى واجب وطني، ولكن علينا جميعا شعبا ودولة أن نقف صفًا واحدا لمواجهة هذه المخاطر التي هي نتاج أربعون عاما قد مضت من فساد وإهمال وظلم وتبعية بمشاركة وطنية وتصالح سياسي للمجتمع والشباب وبالأخص الطلاب والوقوف يدا بيد لبناء الوطن والقضاء على الإرهاب لأن مصر الوطن أكبر من الجميع وجميعا نعيش فيها».