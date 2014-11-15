أغرب 5 معلومات عن الفراعنة .. إدمان الطاولة ومعاناة السيدات من البدانة

ظهرت أبرز الحضارات عبر التاريخ منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، على ضفاف نهر النيل، الحضارة المصرية القديمة، التي منحت هذه الأرض الازدهار حتى انتهت بغزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد، ولكن يوجد معلومات عن هذه الحضارة مفاجئة.

ونشر موقع “هيستوري” الإنجليزي، أغرب معلومات عن القدماء المصريين، وذكر الموقع أن كيلوباترا غير مصرية الأصل فهى رمز من رموز مصر القديمة، مع أنها ولدت بالإسكندرية، إلا أنها تنتمي إلى سلاسة المقدونيين الإغريق “اليونانيين القدماء”.

إدمان لعب الطاولة

بعد يوم عمل طويل، كان المصريون يقضون أوقاتهم مع ألعاب الطاولة، وتعود هذه اللعبة لعام 3500 ما قبل الميلاد، وكانت تلعب على لوح يرسم فيه 30 مربع، كل لاعب يملك عدد من القطع ويحركهم على اللوح وفقًا للرقم الذي يظهر على النرد.

معاناة السيدات من البدانة

الأبحاث التي أجريت على المومياء، أكدت أن الفراعنة كانوا بدينيين وغير صحيين، ومن الأمثلة الملكة حتشبسوت التي عاشت في القرن الـ15 قبل التاريخ، يؤكد العلماء أنها كانت سمينة وتعاني من الصلع.

العبيد لم يبنوا الأهرامات

تشير الدلائل إلى أن من بنى الأهرامات ليس العبيد وإنما عمال مدفوعو الأجر، ولكن فكرة أن العمال بنوا الأهرامات ذكرها المؤرخ الإغريقي هيرودوت، لكن معظم من أتى بعده من المؤرخين نفوا تلك الخرافة، ويذكر التاريخ أن المصريين كانوا يحتفظون بالعبيد كخدم بمنازلهم.

المرأة المصرية تتمتع بالعديد من الحقوق والحريات

كانت تتمتع المرأة المصرية بالاستقلالية القانونية والمالية، وكان بإمكانها الشراء والبيع، وكتابة الوصية، ولم تكن من عادات المرأة المصرية العمل خارج المنزل.