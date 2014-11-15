الانفصاليون بأوكرانيا يوافقون على السماح بالوصول إلى موقع حطام الطائرة الماليزية

سيتمكن الخبراء الهولنديون من البحث عن مزيد من قطع حطام طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي سقطت فوق شرق أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الانفصاليين الموالين لروسيا وممثلين لهولندا، حسبما أفادت صحيفة هولندية.

وقالت صحيفة «دي فولكسكرانت» الهولندية في وقت متأخر من مساء الجمعة نقلا عن وزارة العدل في لاهاي إنه سيسمح للمحققين الهولنديين بالعودة

>إلى المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولا يزال العديد من قطع حطام الطائرة في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون، الأمر الذي جعل استرجاعها عملية صعبة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري كان

>الخبراء لا يزالون يسترجعون رفات بشرية وأجزاء من الطائرة.