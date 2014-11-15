ضبط 12 من أهالي مصابين حاولوا تعطيل العمل بمستشفي جرجا بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 12 شخص من أهالي 5 مصابين حاولوا تعطيل العمل بمستشفي جرجا المركزي وإثارة الشغب لتضررهم من

> عدم وصول سيارات الاسعاف سريعا لنقل المصابين ذويهم.

كانت مستشفي جرجا قد استقبلت 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح إثر تصادم 3 دراجات نارية علي طريق جرجا البربا وفي وقت لاحق حضر أهالي المصابين

> للمستشفي وقاموا بمحاولة تعطيل العمل بالمستشفى مدعين عدم وصول سيارات الاسعاف بسرعه لنقل المصابين.

وعلي الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة علي الموقف وضبط 12 منهم وتحرر المحصر اللازم واخطرت النيابة للتصرف.