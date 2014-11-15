وفد من الأحساء يزور عنيزة لتقديم العزاء في وفاة شهيد الواجب العنزي

زار وفد من أهالي محافظة الأحساء ضم 43 فردا محافظة عنيزة قدموا خلالها التعازي لأسرة شهيد الواجب النقيب محمد حمد العنزي، معبرين عن تعازيهم لأسرة الفقيد سائلين الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

وكان في استقبال الوفد بمركز الملك فهد الحضاري بمنطقة الحاجب محافظ عنيزة فهد السليم وأسرة شهيد الواجب وأعضاء لجنة أهالي محافظة عنيزة وفى البداية خاطب محافظ عنيزة الضيوف بقوله: نقدر لكم حضوركم وهذا العدد الكبير يؤكد الحرص على ان تكون الزيارة ذات دلالات قوية وأن الجميع يثمنون لكم هذا الحرص على تجشم عناء السفر وتقديم التعازي والمواساة الى أسرة شهيد الواجب، وبين أن النقيب العنزي هو ابن كل أسرة في عنيزة لذا شعر الجميع بالأسى لرحيله وما خفف ذلك أنه سقط شهيداً في ميدان الشرف والعزة كما نعزيكم بأبنائكم ونسأل الله المغفرة والرحمة للجميع.

ثم أقيم حفل خطابي بدئ بكلمة لعضو مجلس منطقة القصيم عضو لجنة أهالي عنيزة مساعد السناني رحب فيها بالجميع مؤكداً بان الزيارة تحمل أبعاد مهمة ويقدرها الجميع أعقبها كلمة فهد العوهلي أبان فيها أهمية بروز الخطاب المتسامح بين أفراد المجتمع الواحد، ثم ألقى الاديب جاسم مشرف من وفد الأحساء كلمة عبر فيها شكره وامتنانه لأهالي محافظة عنيزة على حفاوة الاستقبال، معزياً الجميع بوفاة شهداء الوطن الأوفياء. وأكد أن أمام الجميع مسؤوليات تاريخية أمام هذا الوطن يحسدنا عليها الغير، مشيراً الى أن خيمة الوطن تتسع للجميع.

عادل أبو خمسين: الزيارة دليل على التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء هذا البلد

ثم ألقى الشعراء حمد البادي ومحمد مقعد العتيبي وصالح الشريف عدداً من القصائد التي جسدت الولاء والانتماء والمحبة للوطن الغالي

وفى ختام الزيارة تحدث ل(الرياض ) الشيخ محمد الصيخان بقوله: إن هذه الزيارة جسدت مدى الترابط بين أبناء المملكة، وأضاف بأن الواجب على الجميع استشعار المسؤولية والقيام بواجباته الأمنية جنباً إلى جنب مع رجال الأمن ورجال المتابعة والجمارك فالوطن وشبابه مستهدف ولن يوقف المخططات المعادية لبلادنا إلا الرجال المخلصون من رجال الامن البواسل والمواطنين المتيقظين لأمن الوطن.

من جانبه قال الشيخ عادل بوخمسين إمام وخطيب جامع زين العابدين بالاحساء بأن الهدف من الزيارة لإخواننا في عنيزة لتقديم العزاء ومواساتهم في فقيد الجميع وهذا دليل على أن هناك تلاحماً وطنياً ووحدة وطنية كبيرة بين أبناء هذا البلد في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى دائما إلى وحدة الوطن ووحدة أبنائها في كافة المجلات والميادين مضيفاً أحب أن اشكر جميع الأهالي الذين استقبلونا وأسال الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يبعد عنا كل سوء ونوه استغل هذه المناسبة لحث الشباب على الانتباه لكل ما يدور حولهم لان الثورة التكنولوجية واسعة جداً ويجب على شباب هذا البلد أن يتأكدا من الأفكار الضارة والمنحرفة التي دائما لا تعود على الفرد إلا بالشر والسوء.

من جهته قال الاديب جاسم مشرف ل(الرياض) جئنا الى هنا لتقديم واجب العزاء لشهداء الإحساء والقصيم والوطن كافة، مثمنا مواقف القيادة الحكيمة الرشيدة ومفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ الذي بادر باستنكار هذا العمل المشين وأيضا هيئة كبار العلماء الذين استنكروا هذا العمل الشنيع وهذا مما وحد كلمة الجميع لاستنكاره هذا الحدث، ومما يثلج الصدر انه انصب ثمار هذه الحادثة بقوة اللحمة بين أبناء الوطن وتجسد استنكار الجميع والتفاعل ضد الحادثة، أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة واللحمة وإن هذه الدماء أيقظت فينا هذا الروح تجاه اللحمة والالتفاف حول قيادتنا.

من جهته قال العميد منصور علي التركي مساعد مدير شرطة عنيزة أسعد كثيرا وانا ارى عن قرب هذا التقارب والتلاحم بين ابناء الوطن الواحد لأن ذلك انتصار للوطن ضد من يسعى لزرع الفتن فهناك حاقدون على بلادنا وهناك من يتمنى زعزعة البلاد، ولكن رب العزة والجلال سيجعل كيدهم في نحورهم فبلادنا محسودة من الغير، بلادنا أفضل بكثير من الغير، نعيش بأمن وأمان وهي أكبر نعمة ولا يهم أي شيء آخر عندما نجد الأمن موجوداً، لا يهم أي شيء آخر، وختم حديثه بالدعاء بأن يحفظ رب العزة والجلال هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.