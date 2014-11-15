طلاب وأطباء كليات الغد الدولية يفعّلون برنامجاً لمرضى السكري

شارك عدد من الطلاب والأطباء بكلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية أمس، في تفعيل برنامج توعوي حافل لمرضى السكري بممشى الملك عبدالله، وواصلت فرق الكلية المشاركة به في استقبال مختلف الراغبين والراغبات في الاستفادة من فعالياته التي شملت قياس السكر و توزيع العديد من المطويات التوعوية عليهم.

وأوضح منسق مركز الإنعاش الرئوي بالكلية مالك ارسلان، أن تنظيم البرنامج جاء مزامنا لليوم العالمي للسكري الذي وافق أمس، حشدت له الكلية عددا من الإمكانات مساهمة منها في تأكيد دورها الاجتماعي في التوعية والتفعيل لما يمكن أن تسهم به في مثل تلك المناسبات بتوجيه من عميد الكلية الدكتور أحمد الغدير، الذي وجه بمشاركة الكلية أيضا بفرقة متكاملة من المسعفين من طلبة الامتياز لمواجهة دورها في تقديم الإسعافات الأولية لمن احتاج لها.

حظيت فعاليات البرنامج باهتمام وتقدير الجميع ممن تواصلوا مع مختلف فعالياته.