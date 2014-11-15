فيصل بن عبدالله يستمع إلى اقتراحات ومتطلبات موظفي الهلال الأحمر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي صباح أمس الأول، في صالة الاستقبال بمقر الهيئة، عدداً من منسوبي وموظفي الهيئة، وذلك في لقائه الشهري لمنسوبي الهيئة وبحث معهم احتياجاتهم وإشكالاتهم الوظيفية.

وقد استمع سموه خلال اللقاء للاقتراحات المقدمة من قبل الموظفين بالإضافة لمتطلباتهم، وحث سمو رئيس الهيئة على الإخلاص في العمل والجهد وأولوية العمل الإنساني نصب أعينهم، مؤكداً أن هذا اللقاء وضع لأجل راحة الموظف وحل مشاكله وتلبية احتياجاته.

وقد كان سمو رئيس الهيئة قد اعتاد بشكلٍ شهري استقبالَ الموظفين واستلام خطاباتهم واتخاذ اللازم حيالها حيث ساهم هذا اللقاء بعد الله في حل العديد من العوائق التي تواجه الموظفين بالإضافة الى تطوير العمل من خلال تبني المقترحات التي يتقدم بها منسوبو الهيئة لسمو الرئيس خلال اللقاء الشهري، جدير بالذكر ان اللقاء الشهري الذي جعله سمو الامير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز احد الركائز الاساسية التي يقوم بها سموه منذ توليه لرئاستها قد تم اعتماده بشكل رسمي منذ عام 1429 ه وحتى يومنا هذا حيث التقى خلال هذه المدة سموه بأكثر من 2000 شخص من منسوبي الهيئة.