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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب فى مول تجارى بالأقصر

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب فى مول تجارى بالأقصر الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب فى مول تجارى بالأقصر

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر منذ قليل، علي حريق شب في مول تجاري بشارع المحطة بوسط المدينة.

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر اخطارًا بالواقعة من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث قسم الأقصر .

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد عمر الي موقع الحريق وتمكنت من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد للمباني المجاورة .

تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الحريق وتحديد الخسائر كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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