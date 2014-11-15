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عبد العزيز بوهندي: مبادرات القيادة داعمة للابتكار

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عبد العزيز بوهندي: مبادرات القيادة داعمة للابتكار عبد العزيز بوهندي: مبادرات القيادة داعمة للابتكار

أشاد عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمنطقة الشرقية بفكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترشيح واقتراح 43 اسماً من أسماء الأوائل في الإمارات في مختلف المجالات وذلك لتكريمهم في احتفالات اليوم الوطني الـ43 واصفا إياها بغير المسبوقة في الدولة.

وثمن مبادرات سموه الرامية إلى تحقيق وحصد المركز الأول في كافة المحافل، مشيرا الى أن شعب الامارات دائما ما يضع توجيهات وأفكار سموه في المقام الاول ورأينا كيف تحقق إنجاز المركز الاول في المجالات الرياضية والاقتصادية والثقافية وذلك بفضل الله أولاً وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مشيراً إلى أن أبطال الامارات أصبحوا لايبحثون إلا عن المركز الأول.

 

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