غارة أميركية ثالثة على مجموعة «خراسان»

واشنطن، أنقرة - أ. ف. ب ، د ب ا

اغارت المقاتلات الاميركية على "مجموعة خراسان" المتطرفه في سورية، في ضربة هي الثالثة ضد هذه المنظمة المرتبطة بالقاعدة منذ بداية اغسطس، بحسب ما اعلنت القيادة الاميركية الوسطى. وقال المتحدث الكولونيل باتريك رايدر لوكالة فرانس برس "يمكننا التأكيد ان الطيران الاميركي ضرب هدفا في سورية في وقت سابق الخميس مرتبطا بشبكة من عناصر سابقين في القاعدة يسمون مجموعة خراسان التي تعد لهجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي انقرة يجتمع مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وتركيا للمرة الثالثة لصياغة التفاصيل الخاصة بتدريب المجموعات المسلحة المعتدلة السورية التي تقاتل ضد تنظيم الدولة الاسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش.