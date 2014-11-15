منع جراح الأطفال النرويجى مادس جيلبرت من دخول غزة «مدى الحياة»

منعت إسرائيل الطبيب النرويجي الشهير مادس جيلبرت، من دخول قطاع غزة عبر أراضيها بعد أن انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد سكان القطاع.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، أن وسائل الإعلام النرويجية، تداولت خبر منع الدكتور مادس جيلبرت، وهو جراح وناشط سياسي بارز، من دخول قطاع غزة مدى الحياة لأسباب أمنية -بحسب تقارير إسرائيلية-.

وقال الدكتور جيلبرت أمس، إنه لم يكن يعلم شيًئا عن قرار منعه من دخول غزة، مضيفَا أنه عندما حاول دخول غزة عبر معبر “إيريز” الشهر الماضي قيل له انه لا يستطيع فعل ذلك “لأسباب أمنية”.