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أحمد حلمي يصاب بالسرطان

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أحمد حلمي يصاب بالسرطان أحمد حلمي يصاب بالسرطان

السبت 15-11-2014 08:25

أصيب الفنان احمد حلمي بمرض السرطان وعلى الفور سافر إلى أمريكا والتحق بإحدى المستشفيات هناك ويتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة لإجراء استئصال الورم.

وكان حلمي يتكتم على تفاصيل المرض أو أنه لم يعلم به إلا مؤخرا.

اللافت أن حلمي سبق وتبرع بملابس وإكسسوارات فيلمه "عسل أسود" إلى مستشفى سرطان الأطفال "57357"وأسس على الموقع الرسمي الخاص بفيلمه المعروض "عسل أسود" ركنا خاصا أطلق عليه "دكان عسل أسود"، حيث بيع من خلاله الإكسسوارات والملابس الخاصة بفيلمه والأفلام السابقة وتبرع بعائدها إلى المستشفى.


أسرة سيدتي وسيدتي نت تتمنى له الشفاء العاجل.

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سيدتي