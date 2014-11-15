ليليا بن شيخة تؤجل إطلاق السينغل وهذا هو السبب

أعلنت النجمة الشابة ليليا بن شيخة خريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته التاسعة على صفحتها أنّها قرّرت تأجيل اصدار السينغل الخاص بها يا طير في العالي و ذلك رغبة منها في تصويره على طريقة فيديو كليب

قرار ليليا بتصوير الاغنية جاء –حسب قولها - لتحقيق رغبة العديد من أحبائها في نزول العمل مقترنا بفيديو كليب .

الجدير بالذكر ان " يا طير في العالي" سيكون ذو طعم تونسي بامتياز حيث تعاملت ليليا مع أسماء تونسية من حيث الكلمات و اللحن و التوزيع و كذلك فكرة و إخراج الكليب التي ستكون بإمضاء المخرج التونسي الشاب محمد الحرقافي الذي سبق له أن أخرج العديد من الأعمال المميزة . الكليب سيكون جاهزا للإطلاق في الأيام القادمة حيث ستطل ليليا بإطلالة ملائكية بفستان ابيض وجناحين على جمهورها الذي ينتظر الفيديو كليب بفارغ الصبر .