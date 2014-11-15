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ليليا بن شيخة تؤجل إطلاق السينغل وهذا هو السبب

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ليليا بن شيخة تؤجل إطلاق السينغل وهذا هو السبب ليليا بن شيخة تؤجل إطلاق السينغل وهذا هو السبب

السبت 15-11-2014 10:15

أعلنت النجمة الشابة ليليا بن شيخة خريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته التاسعة على صفحتها أنّها قرّرت تأجيل اصدار السينغل الخاص بها يا طير في العالي و ذلك رغبة منها في تصويره على طريقة كليب
قرار ليليا بتصوير الاغنية جاء –حسب قولها - لتحقيق رغبة العديد من أحبائها في نزول العمل مقترنا بفيديو كليب .

الجدير بالذكر ان " يا طير في العالي" سيكون ذو طعم تونسي بامتياز حيث تعاملت ليليا مع أسماء تونسية من حيث الكلمات و اللحن و التوزيع و كذلك فكرة و إخراج الكليب التي ستكون بإمضاء المخرج التونسي الشاب محمد الحرقافي الذي سبق له أن أخرج العديد من الأعمال المميزة . الكليب سيكون جاهزا للإطلاق في الأيام القادمة حيث ستطل ليليا بإطلالة ملائكية بفستان ابيض وجناحين على جمهورها الذي ينتظر الفيديو كليب بفارغ الصبر .

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