وفاة النجمة ديم براون بعد صراع مع السرطان

توفيت اليوم الجمعة النجمة التلفزيونية Diem Brown عن عمر ناهز 32 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.



Brown التي ناضلت وصارعت المرض حتى اللحظة الأخيرة، كانت قد طلبت قبل أيام قليلة من جمهورها أن يصلّي لها كي تشفى، وقالت عبر مواقع التواصل الإجتماعي: أنا بحاجة لدعواتكم وصلواتكم، فالأطباء بدأوا بالإستسلام لوضعي، لكن أنا لن أفعل هكذا.



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها مقدمة برامج تلفزيون الواقع Brown بهذا المرض العضال، ففي العام 2012 أصيبت بسرطان المبيض، وبعد أن تلقّت العلاجات اللازمة شفيت منه.

وفي العام 2013، واجهت Diem عوارض سرطان الكبد، لكنها تخلصت منه بعد فترة قصيرة وتغلبت عليه.