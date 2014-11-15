عضو بـ«العليا للنور»: التظاهر بـ28 نوفمبر «كربلاء جديدة»

قال المهندس سامح محمد بسيوني، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أمين العضوية بالبحيرة، تعليقاً على دعوة المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية إلى رفع المصاحف خلال مظاهرات 28 نوفمبر، إنها كلمة حق أريد بها باطل.

وإستطرد «بسيوني»، في تصريحات صحفية، الجمعة: «كفاكم أذى، أليس هذا مما يعرض كتاب الله للامتهان من تمزيق أو وقوع أو إلقاء على الأرض في تلك المظاهرات، لاسيما عند حدوث اصطدام وكر وفر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل المصاحف إلى أرض العدو في الجهاد حتى لا تتعرض للامتهان مع حاجة المجاهدين لقراءة القرآن في مثل هذه الأحوال».

واستنكر: «أليس في ذلك اقتداء بالتيار القطبى، الذي يرى أن المجتمع المصرى جاهلي، بفعل الخوارج الذين اتهموا عليا رضى الله عنه والصحب الكرام والمسلمين معه بالكفر بحجة رفضهم لتحكيم كتاب الله لما رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح؟».

وأضاف بسيوني أن الدعوة متعمدة لجلب استعطاف كثير من الشباب المحب لدينه ليكون وقوداً للثورة المزعومة، ثم بعد ذلك يتباكون على القتلى من الشباب الطاهر وعلى امتهان المصاحف في كربلائية جديدة تدفع البلاد إلى مسارات دول الجوار مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.