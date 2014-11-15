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خط مياه يصل البحر اليوسفي بجامعة الأزهر في المنيا بتكلفة 8 ملايين

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خط مياه يصل البحر اليوسفي بجامعة الأزهر في المنيا بتكلفة 8 ملايين خط مياه يصل البحر اليوسفي بجامعة الأزهر في المنيا بتكلفة 8 ملايين

انتهت محافظة المنيا، من الأعمال الخاصة بتوصيل خط مياه ناقل من البحر اليوسفي إلى الأرض، المقام عليها فرع جامعة الأزهر بناحية البهنسا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ8 ملايين جنيه.

وقال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، في تصريحات، الجمعة، إن الخط الناقل للمياه يبلغ طوله 8.5 كم من البحر اليوسفي إلى داخل الجامعة، وتصل تكلفة إنشائه ومحطة الرفع إلى 3.6 مليون جنيه، من صندوق خدمات المحافظة، أما محطة تنقية المياه فقد تم تصنيعها بالمصانع الحربية، وتبلغ طاقتها 100 متر مكعب في الساعة، وتكفي لـ20 ألف نسمة، وتبلغ تكلفتها 2.4 مليون جنيه من صندوق الخدمات.

وأكد المحافظ أن كل أعمال الإنشاءات والحفر والتركيب تمت بالجهود الذاتية للمواطنين، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه على توصيل المياه إلى 8 ملايين جنيه.

يذكر أن توصيل المياه سيساهم في استصلاح وزراعة حوالي 300 ألف فدان بالظهير الصحراوي، تم تخصيصها للمحافظة ضمن مشروع استصلاح مليون فدان في ، بالإضافة إلى خدمة جامعة الأزهر، وستخدم أكثر من 200 ألف طالب من أبناء محافظة المنيا، إضافة إلى خدمة الطلاب من محافظات الفيوم وبني سويف والواحات البحرية.

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