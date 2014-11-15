اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى ومسلحين في بنغازى

تواصلت الاشتباكات المسلحة، اليوم الجمعة، بين عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات الجيش الليبي التي يساندها شباب حي سيدي حسين وشارع عمرو بن العاص وشارع الاستقلال.

وقال مصدر عسكري لصحيفة ليبية، إن هناك عددا من القناصة التابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي، يتمركزون في الشوارع المتفرعة عن شارع عمرو بن العاص، وهو ما أدى إلى تأخير سيطرة قوات الجيش على كامل وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الليبي تحكم الآن سيطرتها على كامل شارع عبد المنعم رياض ومستشفى 7 أكتوبر. وتشهد مدينة بنغازي مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وشباب المناطق من جهة، وعناصر مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، قال قائد منطقة الجبل الأخضر العسكرية، وأحد القيادات العسكرية لعملية الكرامة العقيد فرج البرعصي، إنه خلال أيام معدودة سيتم إعلان تحرير منطقي الصابري وسوق الحوت رسمياً.

وأكد البرعصي أن قوت الجيش الليبي تُسجل تقدماً كبيراً بمحور الساحل بمنطقتي الصابري وسوق الحوت في بينغازي، وأوضح أن عناصر الجيش الليبي تُنفذ عمليات مُداهمة لأوكار تلك المناطق على مدار الأربعة الأيام الماضية.

وأضاف البرعصي أن عدد القتلى في صفوف الجيش الليبي بهذا المحور، وصل إلى 20 قتيلاً، بمعارك الصابري وسوق الحوت، مؤكداً أن المُسلحين المُتحصنين بتلك المناطق باتت مُقاومتهم ضعيفة بعكس الأيام الأولى، حيثُ المقاومة كانت شرسة للغاية.