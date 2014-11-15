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كالعادة .. رونالدو يقود البرتغال لفوز صعب على أرمينيا

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كالعادة .. رونالدو يقود البرتغال لفوز صعب على أرمينيا كالعادة .. رونالدو يقود البرتغال لفوز صعب على أرمينيا

(إفي): لعب النجم كريستيانو رونالدو دور البطولة المطلقة كعادته في المواجهة التي جمعت منتخب البرتغال بضيفه الأرميني في الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد.

ومنح رونالدو الانتصار للبرتغال للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة بعد فوز سابق على الدنمارك، لترتقي بلاده للوصافة بست نقاط، علما بأنه غاب عن المشاركة في الجولة الأولى التي خسرها زملائه أمام ألبانيا.

وتحتفظ الدنمارك بالصدارة بسبع نقاط، لكنها خاضت أربع مباريات، مقابل ثلاثة للبرتغال، أما أرمينيا فتتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وتفوقت الدنمارك خارج قواعدها على صربيا بثلاثة أهداف مقابل واحد.

سجل ثلاثية الفايكنج كل من نيكلاس بيندتنر (هدفان) وآخر لسيمون كاير، مقابل هدف شرفي للصرب من توقيع زوران توسيتش.

واكتفت صربيا بنقطة وحيدة جعلتها في المركز الرابع وقبل الأخير.

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