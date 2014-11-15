موقعة_الحسم .. مصر في مهمة بـ ' هدفين ' أمام السنغال

لا يمتلك منتخب مصر أي خيارات أمامه سوى الفوز على السنغال يوم السبت، في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

منتخب مصر بدأ التصفيات بخسارة من السنغال في داكار 2-0، ثم من تونس 1-0.

ولكنه استعاد آماله في المنافسة بفوزين على بوتسوانا 2-0، مستغلا سقوط السنغال أمام تونس التي ضمنت التأهل بالتعادل مع بوتسوانا سلبيا يوم الجمعة.

والوضع أصبح الآن في المجموعة .. تونس 11 نقطة، السنغال 7، مصر 6، بوتسوانا 1.

ويتوجب على الفراعنة الآن الفوز على السنغال بفارق هدفين أو أكثر، من أجل معادلة المواجهات المباشرة مع أسود التيرانجا والمنافسة على بطاقة التأهل الثانية، ووقتها سيكفي التعادل مع نسور قرطاج.

أما الفوز بهدف فقط، فهذا يعني ضرورة الانتصار على تونس في المباراة الأخيرة من أجل التأهل معها، أو التعادل في انتظار سقوط غير متوقع للسنغال أمام بوتسوانا.

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أحسن ثالث

المنافسة على مقعد أفضل ثالث في التصفيات باتت معقدة جدا، بعد اكتساح كوت ديفوار لسيراليون 5-1 يوم الجمعة في المجموعة الرابعة.

فمصر كانت أفضل ثالث بعد نهاية الجولة الرابعة، ولكن فوز كوت ديفوار رفع رصيدها إلى تسع نقاط وأصبح لها فارق أهداف +2.

وبات الآن الموقف بالنسبة لمصر:

مصر: 6 نقاط، وفارق الأهداف +1

الكونجو: 6 نقاط، وفارق الأهداف 0

موزمبيق: 5 نقاط، وفارق الأهداف +2

نيجيريا: 4 نقاط، وفارق الأهداف 0

التشكيل

بات منتخب مصر مطمئنا على مركز حراسة المرمى، بعد تعافي أحمد الشناوي من الإصابة.

يبدو علي جبر الأقرب للعب في موقع المصاب سعد الدين سمير في قلب الدفاع، مع محمد نجيب.

وأصبح مدافع الزمالك وجناحه حازم إمام جاهزين لمواجهة السنغال، بعدما عانى الثنائي من إصابة بشد في عضلة الفخذ.

وكشف شوقي غريب عن جاهزية اللاعبين للمشاركة في المباراة.

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وتبقى المعضلة الأكبر أمام غريب في اختيار المهاجم الأساسي للفراعنة، والذي على الأغلب سيكون عماد متعب.

وكان شوقي قد ألمح إلى الاعتماد على مهاجم الأهلي صاحب الخبرة الدولية الكبيرة، عندما صرح بأن مهاجمي المنتخب عليهم التعلم منه.

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رحيل VS فتحي

الاختبار الثالث أمام غريب سيكون في اختيار الظهير الذي يشغل موقع محمد عبد الشافي.

ولم يستبعد غريب إمكانية الاعتماد على أحمد فتحي مجددا في هذا الموقع، بعدما لعب في الخسارة من السنغال 2-0، ولم يمانع ظهير أم صلال.

ولكن تدريبات المنتخب، أظهرت أن غريب يعتمد على صبري رحيل ظهير الأهلي في التدريبات الأساسية، ويمنحه أهمية خاصة.

ومن بعيد، يظهر اسم بهاء مجدي ظهير الإسماعيلي المنضم للمنتخب لأول مرة.

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والحيرة الجيدة التي يقع فيها غريب ستكون بين عمرو السولية ومحمود تريزيجيه المتألق مع الأهلي، وإن كان يبدو نجم الإسماعيلي في طريقه للحفاظ على موقعه في وسط الملعب.

السنغال 3-5-2

على الأغلب سيعتمد منتخب السنغال على طريقة 3-5-2، بعد تلميحات من الصحف السنغالية عن رغبة الفرنسي آلان جيريس في العودة للعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع.

ويأتي هذا التغيير بعد الفشل أمام تونس في الجولة الماضية بالمباراة التي خسرها المنتخب السنغالي بهدف نظيف قاتل.

ووفقا للصحف السنغالية فإن جيريس في تدريباته بالمعسكر الأخير في فرنسا اعتمد على اللعب بخطة 3-4-3 وهي التي استخدمها في بداية التصفيات وهزم بها مصر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

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