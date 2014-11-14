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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى بالوادي الجديد،  والذي ينظمه الإتحاد المصري لألعاب القوى بالتنسيق مع منطقة العاب القوى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشارك خلال الماراثون، 400 لاعب بملاحل سنية مختلفة بمسافة 6 كيلو متر للبنين كبار و3 كيلو متر بنات  فى ختام  المهرجان.

وقام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، بتوزيع شهادات تقدير ومداليات على اللاعبين الفائزين.

وقال الكابتن محمد شوقي عبود رئيس مجلس إدارة منطقة العاب القوى بالوادي الجديد، إن المهرجان ينظمه الاتحاد لأول مرة بالوادي الجديدعلى مرحلتين الاولى بدات من أمام مديرية امن الوادى الجديد والثانية انطلقت من أمام معبد هيبس شمال مدينة الخارجة حتى أستاد الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

واضاف محمد شوقى، أن الاتحاد المصرى لالعاب القوى  رصد مجموعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفائزين بالمراكز الأول في المراحل العمرية المختلفة حيث حصل نادى شباب العمال على 9 ميداليات مختلفة.

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