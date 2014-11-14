نقابة الفنانين بسوريا تفصل جمال سليمان.. وتتهم مكسيم خليل بالمشاركة بسفك الدماء

دعا -نقيب الفنانين السوريين- زهير رمضان جميع الفنانين الذين غادروا سوريا إلى العودة باستثناء من ساهم في سفك دماء الشعب السوري وأيد المعارضة المسلحة ودعا للتدخل العسكري في سوريا، -على حد تعبيره-.

وكان من بين الفنانين الذين استثنى عودتهم إلى سوريا الفنان مكسيم خليل حيث اعتبره ساهم في سفك الدماء من خلال تحية أخيرة لمن أسماهم الثوار فيما يقتلون السوريين، والفنان جمال سليمان.

وجاء بشبكة أخبار سوريا الوطن أن زهير، قال إنه سيفصل الفنان جمال سليمان الذي انضم إلى ما يسمى الائتلاف السوري المعارض الذي طالب بالتدخل العسكري في سوريا .

أما عن عدم تقبل النقابة لرأي الفنان المعارض فيما تصدر الحكومة السورية من مراسيم العفو عمّن حمل السلاح، قال زهير: ”لا نستطيع تشبيه الإنسان البسيط الذي غرر به وحمل سلاحاً عن جهل في وجه الدولة بفنان مثقف يفترض أن يكون قائداً للرأي ومن لا يزال يعتبر ما يحدث في سوريا ثورة رغم كل الدمار والقتل الذي حدث، ولم يكتشف أن ما يحدث مؤامرة لتدمير حضارة سوريا بأكملها، فهو أعمى ولا يشرفني أن يكون زميلي في نقابة الفنانين، وكل من يخرج من قوانينها سيفصل بالأدلة والبراهين التي تثبت تحريضه على سوريا”.

وفي سياقٍ آخر أشار زهير رمضان المعروف بلقب “أبو جودت” في مسلسل “باب الحارة” أن المسلسل درّ أرباحاً على قناة MBC تقدر بـ100 مليون دولار، مشيراً أن المسلسل اعتبر من بين أهم 10 أعمال متابعة في العالم.

وأوضح أن قناة MBC السعودية لا تقراً النص ولا تتدخل في تفاصيله، فقال زهير رمضان: “قدمنا رسائل سياسية لا تعلم بها المحطة منها ما قدمناه عن أنفاق غزة في الجزء الرابع، والإشارة إلى موضوع الخيانة في الجزء الخامس، وموضوع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في الجزء الثالث وتم إسقاطها على “حارة الضبع” والمقصود بها سوريا”.