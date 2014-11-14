مصرع موظف بمحكمة طهطا حاول منع لصوص من خطف ابنه

أبلغ بعض الأهالى، قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بقيام عدد 4 من الافراد والذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية ويستقلون سيارة ملاكي بمحاولة اختطاف صيدلى يدعى روبير جمال جاد العريان أثناء تواجدة بالصيدلية الخاصة بة والكائنة بأحد ىشوارع مدينة طهطا.

وكان الصيدلى، متواجد بصحبتة والدة جمال جاد العريان 55 عاما موظف بمحكمة طهطا ومقيم بساحل طهطا وعندما قاومهم الصيدلى المذكور ووالده، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة والد الصيدلى المذكور بعدة طلقات نارية ولقى مصرعة فى الحال، وتم نقلة لمستشفى طهطا المركزى وتحرير محضر بالواقعة.