أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع موظف بمحكمة طهطا حاول منع لصوص من خطف ابنه

Google+ Print
مصرع موظف بمحكمة طهطا حاول منع لصوص من خطف ابنه مصرع موظف بمحكمة طهطا حاول منع لصوص من خطف ابنه

أبلغ بعض الأهالى،  قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بقيام عدد 4 من الافراد والذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية ويستقلون سيارة ملاكي بمحاولة اختطاف صيدلى يدعى روبير جمال جاد العريان أثناء تواجدة بالصيدلية الخاصة بة والكائنة بأحد ىشوارع مدينة طهطا.

وكان الصيدلى، متواجد بصحبتة والدة جمال جاد العريان 55 عاما موظف بمحكمة طهطا ومقيم بساحل طهطا وعندما قاومهم الصيدلى المذكور ووالده، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة والد الصيدلى المذكور بعدة طلقات نارية ولقى مصرعة فى الحال، وتم نقلة لمستشفى طهطا المركزى وتحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا