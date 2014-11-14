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وزير الصحة يزور الوادى الجديد لافتتاح مستشفى الخارجة بعد تطويرها الأحد المقبل

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وزير الصحة يزور الوادى الجديد لافتتاح مستشفى الخارجة بعد تطويرها الأحد المقبل وزير الصحة يزور الوادى الجديد لافتتاح مستشفى الخارجة بعد تطويرها الأحد المقبل

وزير الصحة عادل عدوي

يقوم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، بزيارة للوادى الجديد يوم الأحد القادم فى زيارة لافتتاح المرحلة الاولى من تطوير مستشفى الخارجة العام والتى تشمل العيادات الخارجية واقسام النساء والتوليد وقسم قسطرة القلب ومبنى الخدمات الملحق بالمستشفى.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن منظومة الصحة بالوادى الجديد تحتاج إلي دعم وزارة الصحة فى سد العجز الصارخ للأطباء وسيارات الاسعاف بالوادى الجديد، بالإضافة إلي دعم الوادى الجديد لتطوير المستشفيلت المركزية بالمراكز والمدن والقرى هذا بالإضافة إلي توقيع بروتوكول من كليه الطب جامعة أسيوط لتوفير أطباء فى مختلف التخصصات للعمل بمستشفيات الوادى الجديد.

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