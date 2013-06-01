المعداوي ينفي اعتماد نتيجة قبول دفعة جديدة من الطيارين

اكد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني انه لم يعتمد حتى الان نتيجة الدفعة الجديدة للطيارين والبالغ عددهم 53 طيارا للعمل بمصر للطيران وفقا للنتائج التى اعلنت من قبل لوجود بعض الشكاوى والطعون من الناحية القانونية وليس للتشككيك فى اللجنة التى قامت بالاختبارات تتلخص فى ان القانون يمنح الفرصة اكثر للاكبر سنا والاكثر تعليما وقال المتقدمون بالشكاوى بان شرط السن لم يطبق وتم اعطاء الالولوية للاصغر سنا وتم تكليف اللجنة القانونية بوزارة الطيران لبحث كافة الشكاوى من الناحية القانونية .

واكد وزير الطيران بانة لا علاقة لمجلس الشورى بتجميد النتيجة لحين نظر الطعون لان الشورى جهة تشريعية وليس تنفيذية وذلك ما أكده لرئيس لجنة النقل بالشورى فى اتصال هاتفى

وعما اثير عن قبول اعداد كبيرة من ابناء الطيارين قال وزير الطيران بان ما تم قبولة من ابناء الطيارين لايتجاوز 13 فقط وبناء على النتائج بخلاف بان من حقهم التقدم وخوض الاختبارات.بخلاف ان هناك العديد من ابناء العاملين والطيارين لم يتم قبولهم , واضاف بان هناك دفعة اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا لشركات اير كايرو وسمارت واكاديمية الطيران واكسبريس .

قرر وزير الطيران المدنى البدء في تطبيق عملية توفير الطاقة بجميع المطارات بنسبة 20% اعتبارا من اليوم السبت من خلال ادارة كل مطار على حده , حيث يقوم المطار بادارة الطاقة بنفسه وفقا للقدر الذى يسمح به , مشيرا الى ان الطاقة التى سيتم توفيرها سوف يتم توجيهها الى المناطق المحيطة .. واضاف المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى خلال مؤتمر صحفى عقده بوزارة الطيران المدنى منذ قليل ان اللجنة التى شكلت لدراسة عملية توفير الطاقة والتى طرحت من خلال اغلاق الممرين خلال 5 ساعات ليلاً انتهت الى عدم امكانية غلق الممرين حاليا ً ، مشيرا الى ان المقترح طرح من الشركة القابضة للمطارت مع اقتراب فصل الصيف , وقامت الوزارة بدراسته بجدية خاصة وان 60% من مطارات العالم تغلق ليلا لتوفير الطاقة .

اشار الوزير الى ان الوزارة قامت بدراسته عملية الاغلاق من خلال رؤية شركات الطيران العاملة في مطار “1 ” والتى تشغل رحلاتها في هذا التوقيت , وانتهت الى عدم استطاعة الشركات بتغيير برامجها وتعديل ” السوفت وير ” الخاص بها خاصة وان عمليات طرح التذاكر خلال الصيف بدات بالفعل لذا لن تستطيع ان تنقل الركاب الى مطار 3 , وقال وزير الطيران ان هناك عقبة ثانية واجهت عملية اغلاق ممرى المطار لتوفير الطاقة وهى اختلاف السوفت وير او عملية التشغيل بالمطار القديم ” 1 ” عن المطار الجديد “3 ” , قائلا انه لو كانت عملية التشغيل واحدة في المطارين لطلبت غلق الممرين على الفور وتحويل الطائرات الى المطار الجديد بعد غلق المطار القديم خلال الفترة التى كانت محددة ليلاً , خاصة ان متوسط الرحلات خلال الفترة التى كان من المقرر ان يغلق فيها الممرين هى 27 رحلة .

وعن احداث وفاة عامل التحميل والتى ادت الى اضراب عمال التحميل وتعطل الكثير من الرحلات كشف وزير الطيران المدنى خلال المؤتمر ان العامل توفى تحديد اثناء قيامه بربط الجرار ببعض عربات الحقائب لسحبها , حيث قام الجرار بالرجوع الى الخلف فجأة ليسقط العامل تحت عجلاته وتوفى في الحال , واضاف وزير الطيران المدنى ان الاسعاف وصلت الى مكان الحادث بعد 11 دقيقة منهم 4 دقائق قبل ابلاغ الاسعاف للوصول الى مكان الحادث عكس ما نشره البعض بانها وصلت بعد الحادث بما يقرب من 45 دقيقة , وهو ما تم تسجيله بدقة في كاميرات المراقبة , واوضح الوزير الى انه يجرى حتى الان التحقيق في الواقعه خاصة وان سائق الجرار الذى اصطدم بالعامل لا يسمح له بالقيادة ، قائلا انه تم صرف 120 الف جنية مصرى للعامل المتوفى بالاضافة الى 50 الف جنية من الشركة وايضا تم تعيين شقيقه .

اضاف وزير الطيران الى انه لم يغادر مطار القاهرة منذ صباح يوم الحادث وحتى وقوعه والذى وقع مساء اليوم والذى صادف يوم الاحتفال بـمرور 100 يوم على مطار القاهرة الدولى , مشيرا الى انه بمجرد وقوع الحادث طلب وقف الاحتفالات قائلا انه لم يهرب من المطار عكس ما نشره البعض بعد تطور الامور داخل الصالة عقب اعلان عمال التحميل وقف العمل وتاخر الكثير من الطائرات وقتها سواء في الاقلاع او انهاء اجراءات وصول الركاب وتسليم حقائبهم .

وعن خسائر عملية الاضراب أكد الوزير انه حتى الان طلب شركة ميناء القاهرة الجوى من مصر للطيران 50 الف جنية قيمة الخسائر , مشيرا الى معالجة مشكلة الاضراب تمت من خلال عدم نقل رحلات الوصول والتى وصلت بدون حقائب الى صالات السفر حتى لا تحدث اى مشاكل داخل السفر حيث حرص المطار على اقلاع كافة رحلات السفر في موعدها ولو بدون حقائب على ان يتم شحن الحقائب على الرحلات التالية , كذلك تم نقل الرحلات التى كان من المقرر ان تصل الى المطار “3 ” والذى يقع فيه الاضراب الى المطار “1 ” والصالة الموسمية .

وعن مشروع اير بورت سيتى أكد وزير الطيران ان وزارة الطيران بصدد استقبال دراسة الحركة الممورية بالمنقطة المحيطة بالمطار من مركز بحوث الطرق بجامعه القاهرة حتى يتم تنفيذ مشروع “الاير بورت ستى ” والذى من المقرر ان ينفذ بالاراضى المحيطه خاصة بعد ان اعترض البعض على المشروع قائلين انه سوف يتسبب في ازدياد الزحام بالمنطقة .