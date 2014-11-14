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8 نوفمبر يوم كرامة الصحفي الرياضي

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8 نوفمبر يوم كرامة الصحفي الرياضي 8 نوفمبر يوم كرامة الصحفي الرياضي

كشف محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين عن اختيار يوم الثامن من نوفمبر كعيد لما أسماه "يوم كرامة الصحفي الرياضي المصري" للاحتفال به كل عام.

وعقدت رابطة النقاد مؤتمر صحفيا يوم الثامن من نوفمبر، للتنديد بمواقف مرتضى منصور رئيس الزمالك مع الصحفيين.

واتخذت الرابطة عددا من القرارات أهمها منع نشر اسم مرتضى في الصحف، وعدم متابعة مؤتمراته الصحفية، مع مطالبة الرئيس عبد الفتاح بالتدخل لإيقاف التجاوزات ضد الصحفيين.

وقال شبانة لـFilGoal.com: "قررنا إطلاق اسم ( يوم كرام الصحفي الرياضي المصري ) على يوم الثامن من نوفمبر، للاحتفال به كل عام بعد ما حققناه".

وتابع "نشكر أيضا كل القنوات الفضائية التي قاطعت مرتضى منصور منذ مؤتمرنا الصحفي".

في نفس الإطار، ينظم عدد من الصحفيين وقفة يوم السبت أمام نقابة الصحفيين بمشاركة ضياء رشوان النقيب للتنديد بمواقف مرتضى منصور.

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فيديو اليوم السابع

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