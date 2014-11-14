مدرب تونس: السنغال قادرة على التأهل على حساب مصر دون أي مساعدة

أكد جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس أن منتخب السنغال قادر على التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 على حساب مصر دون أن يحتاج مساعدة من النسور.

ونجح المنتخب التونسي في حجز بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 بعد التعادل السلبي أمام بوتسوانا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة. ( طالع التفاصيل)

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال يوم السبت في لقاء شبه حاسم لكلا المنتخبين لتحديد المتأهل بجانب النسور.

وعبر ليكنز عقب نهاية مباراة تونس أمام بوتسوانا عن سعادته لضمان التأهل قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة.

وقال ليكنز في تصريحات لتيفزيونية: " لو نستطع تقديم المساعدة إلى السنغال من أجل أن تتأهل سنفعل ذلك".

واستطرد قائلا: " ولكنها قادرة على التأهل دون أي مساعدة مننا".

ويحتاج المنتخب المصري الفوز لا غير أمام السنغال من أجل المحافظة على آماله من التأهل عند مقابلة تونس في الجولة الأخيرة.

طالع - خريطة - كيف تصل مصر إلى أمم إفريقيا 2015؟