أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب تونس: السنغال قادرة على التأهل على حساب مصر دون أي مساعدة

Google+ Print
مدرب تونس: السنغال قادرة على التأهل على حساب مصر دون أي مساعدة مدرب تونس: السنغال قادرة على التأهل على حساب مصر دون أي مساعدة

أكد جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس أن منتخب السنغال قادر على التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 على حساب مصر دون أن يحتاج مساعدة من النسور.

ونجح التونسي في حجز بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 بعد التعادل السلبي أمام بوتسوانا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة. ( طالع التفاصيل)

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال يوم السبت في لقاء شبه حاسم لكلا المنتخبين لتحديد المتأهل بجانب النسور.

وعبر ليكنز عقب نهاية مباراة تونس أمام بوتسوانا عن سعادته لضمان التأهل قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة.

وقال ليكنز في تصريحات لتيفزيونية: " لو نستطع تقديم المساعدة إلى السنغال من أجل أن تتأهل سنفعل ذلك".

واستطرد قائلا: " ولكنها قادرة على التأهل دون أي مساعدة مننا".

ويحتاج المنتخب المصري الفوز لا غير أمام السنغال من أجل المحافظة على آماله من التأهل عند مقابلة تونس في الجولة الأخيرة.

طالع - خريطة - كيف تصل مصر إلى أمم إفريقيا 2015؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى