بالصور… محافظ الوادى الجديد يشهد فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فاعليات ماراثون القدس الدولى لألعاب القوى بالوادي الجديد، والذي ينظمه الاتحاد المصري لألعاب القوى بالتنسيق مع منطقة ألعاب القوى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشارك خلال الماراثون 400 لاعب بملاحل سنية مختلفة بمسافة 6 كيلو متر للبنين كبار و3 كيلو متر بنات، وذلك فى ختام المهرجان قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد بتوزيع شهادات تقدير ومداليات على اللاعبين الفائزين .

وقال الكابتن محمد شوقي عبود رئيس مجلس إدارة منطقة العاب القوى بالوادي الجديد، إن المهرجان ينظمه الاتحاد لأول مرة بالوادي الجديدعلى مرحلتين الأولى بدأت من أمام مدير ية امن الوادى الجديد والثانية انطلقت من أمام معبد هيبس شمال مدينة الخارجة حتى إستاد الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأضاف أن الاتحاد المصرى لألعاب القوى رصد مجموعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفائزين بالمراكز الأول في المراحل العمرية المختلفة حيث حصل نادى شباب العمال على 9 ميداليات مختلفة.