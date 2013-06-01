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ارتفاع حجم التبادل التجاري لـ 5.7 مليار دولار بين مصر وإيطاليا

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ارتفاع حجم التبادل التجاري لـ 5.7 مليار دولار بين مصر وإيطاليا ارتفاع حجم التبادل التجاري لـ 5.7 مليار دولار بين مصر وإيطاليا

ارتفع حجم التبادل التجارى الحالى بين وإيطاليا، وخلال العامين الماضيين، إلى 7ر5 مليار دولار بعد أن ارتفعت الصادرت المصرية لإيطاليا.

وقالت الدكتورة منى وهبة المستشار التجارى لوزارة الصناعة والتجارة فى روما – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى روما – إن “الصادرات المصرية قد تعرضت لانخفاض بسيط فى بعض المواسم خاصة الزراعية للصادرات لإيطاليا، ولكن من المتوقع ارتفاع المعدلات خلال الربع الأخير من العام الحالى نتيجة زيادة الحاصلات الزراعية خلال فترة الخريف المقبل”. 

وحول أهمية زيارة وفد اقتصادى مصرى يضم رجال أعمال لروما، أوضحت أن المهمة الرئيسية هى طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين على الأوضاع وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وهى بعثة تروجية، تتحدث عن إستراتيجية الصناعة، والقاعدة الصناعية القائمة على التنوع الصناعى والصناعة ذات القيمة المضافة، وإشغالات العمالة، وتعدد أوجه الاقتصاد المصرى. 

وأشارت إلى أن البعثة قامت بالإطلاع على وجهة نظر الشركاء الأوروبيين، وتعزيز الحوار، وبحثت سبل فتح نماذج جديدة للشراكة مع ، وأيضا مزيد من الشراكة بين القطاع الخاص الذى هو إثراء للاقتصاد فى مصر. 

وقالت وهبة إن “الوفد قد أكد على جدية الحكومة لحل المشاكل الصناعية وكل ما يعرقل نشاط الاستثمارات الإيطالية والأجنبية فى مصر، حيث استقبل الشركاء الإيطاليون المبادرة المصرية من خلال الوفد ؟ بصورة جيدة، تترجم بضخ إستثمارات صناعية فى الفترة المقبلة، قد لا تتجاوز الثلاثة أشهر .. حيث رسم قيادات الصناعة وصناع القرار فى إيطاليا “خارطة طريق” لتحقيق دفعة للتعاون الاقتصادى بين البلدين. 

ضم الوفد عددا من كبار رجال الأعمال فى مصر من بينهم حسن مالك، وخالد أبو بكر رئيس مجلس رجال الأعمال المصرى الإيطالى ، وأسامة فريد نائب رئيس وكالة تنمية الأعمال، والمهندس محمد مراد الزيات رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصريين.

أ ش أ

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