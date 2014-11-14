“يخلق من الشبه 40″ ..تشابهات خرافية تجمع المشاهير على مر العصور

كتب| طارق سمير

“كلنا أولاد آدم وحواء”.. و”يخلق من الشبه أربعين” مقولتان أثبتتا صحتهما لما نراه من تشابهات خرافية بالشكل بين الأشخاص على مر العصور، هناك شخصيات مشهورة فى الآونة التى نعيشها، تشابهت مع آخرين رحلوا منذ عقود كثيرة.

مارك زنبرغ مؤسس في بوك، رجل أعمال ومبرمج أميركي، أنشأ الفيس بوك مع زملائه في قسم علوم الحاسب موسكوفيتش دستينوكريس هيوز وهو في جامعة هارفارد، تشابه مع الملك فيليب الخامس، أول حاكم من بوربون لإسبانيا ما بين 1 نوفمبر 1700 و15 يناير 1746، وملك نابولى وصقلية وسردينيا ودوق لكسمبورغ.

وتشابة الرئيس الروسي فلادامير بوتين، مع الملك لويس الثاني عشر ملك فرنسا، الذى حكم من 1498 إلى 1515 واتبع سياسة خارجية نشطة للغاية.

كما تشابه الممثل اليس بلادوين، المولود باسم ألكساندر راي بالدوين الثالث في 3 أبريل 1958، في ماسابكوا بولاية نيويورك أمريكى الجنسية حاصل على جائزتي غولدن غلوب ونقابة ممثلي الشاشة، مع ميللارد فيلمور الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 1850 إلى 1853. وكان رئيس الثالث عشر للولايات المتحدة. وكان فيلمور آخر شخص من الحزب اليميني ليكون رئيسا.

والأمريكى جون براون، الذي قاد تمردا ضد العبودية في هاربرز فيري، فيرجينيا في 1859، تشابه مع الممثل الأمريكى تشارلي شين من مواليد 3 سبتمبر 1965، حاصل على جائزة الغولدن غلوب 2002 لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل سبيُن سيتي. وهو ابن الممثل الأمريكي مارتن شين.

واليوناني الأثيني سقراط الفيلسوف، يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية، لم يترك سقراط كتابات وجل ما نعرفه عنه مستقى من خلال روايات تلامذته عنه، تشابه مع الممثل البريطاني انتوني هوبكنز الحامل لرتبة قائد في الامبراطورية البريطانية من مواليد 31 ديسمبر، 1937 في مارغام في ويلز، تميز في أدائه عدة أفلام تمكنت من حصد الجوائز العالمية.

و الممثلة الأمريكية ماجي جيلينهال من مواليد 16 نوفمبر 1977، والشقيقة الكبرى للممثل الأمريكي جيك جيلنهال، الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة من جمعية بوسطن لنقاد الأفلام عام 2002 عن دورها في فيلم السكرتير، تشابهت مع روز وايلدر لين، الكاتبة الأمريكية صاحبة سلسلة كتب المنزل الصغير المستمدة من طفولتها في عائلة مستوطن، وكانت ابنة لورا، هي الملهمة لأمها لوضع هذا الكتاب “النشأة والزواج”.