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تونس تتأهل رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية 2015

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تونس تتأهل رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية 2015 تونس تتأهل رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية 2015

 

تونس

تأهل التونسي رسميا، إلى نهائيات بطولة الامم الافريقية 2015 بغينيا الاستوائية، وذلك بعد تعادله مع مضيفه البوتسواني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

التعادل رفع رصيد نسور قرطاج إلى ١١ نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، وبفارق خمس نقاط عن السنغال صاحبة المركز الثاني ، وست نقاط عن صاحبة المركز الثالث، فيما حصدت بوتسوانا النقطة الاولى في مشوار التصفيات.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي غدا السبت على استاد القاهرة، في إطار الجولة ذاتها.. وفي الجولة السادسة والاخيرة، تلتقي تونس مع مصر، والسنغال مع بوتسوانا، وذلك يوم الاربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ، قرر اليوم الجمعة، اسناد تنظيم المسابقة القارية المقبلة في غينيا الاستوائية بدلا من المغرب، وذلك في يناير القادم.

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