رئيس الإسماعيلي: استقالتي جاهزة حتى لا يحكم علي بالحبس!

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي إنه يتجه لتقديم استقالته من رئاسة النادي حتى لا بتعرض للحبس!

وكانت مصلحة التأمينات الاجتماعية قد رفعت دعوى قضائية ضد رئيس النادي، لإلزامه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه و500 ألف جنيه قيمة متأخرات لمصلحة التأمينات لدى النادي.

وتنظر محكمة جنح المحافظة يوم الأربعاء المقبل النطق بالحكم في قضية التأمينات، والتي حركتها المصلحة.

وأوضح رئيس الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com نيته لمقابلة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز فور وصوله من الأمارات، لتقديم الاستقالة بسبب تعنت المصلحة.

إلى جانب عدم تنفيذها لقرار رئيس الوزراء بعدم مطالبة الأندية الشعبية تسديد الديون الحكومية المتأخرة حتى عام 2016 .