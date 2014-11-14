أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

دروس في الماكياج من بوبي لجمال، أكثر بساطة

Google+ Print
دروس في الماكياج من بوبي لجمال، أكثر بساطة دروس في الماكياج من بوبي لجمال، أكثر بساطة

الثلاثاء 11-11-2014 13:56

" ابتكرت دروس الماكياج ليسهل الأمر على كل سيدة أن تظهر بأجمل حالاتها وأن تشعر بجمالها وثقتها بنفسها." –بوبي براون
تؤمن بوبي بأن الجمال يجب أن يكون شخصيا وبسيطا وسهل المنال، وبأنه يمكن لكل إمرأة أن تظهر بأفضل حالاتها وتشعر بجمالها من خلال المعرفة واستخدام المنتجات المناسبة. ولذا تقدم بوبي براون كوزمتيكس قائمة طويلة من دروس الماكياج المخصصة والمجانية. لقد صممت دروس الماكياج لتزويد المرأة بالأدوات والمعرفة والثقة التي تحتاجها لتصبح فنانة في ماكياج نفسها وخبيرة في العناية ببشرتها.
صممت دروس الماكياج من بوبي لتتناسب مع كل إمرأة حسب أسلوب حياتها الشخصي وحسب مهاراتها. يعطي الدروس فنانو ماكياج محترفون ومتخصصون لدى بوبي. يبدأ كل درس شخصي بمجموعة من الأسئلة متبوعة بتطبيق للماكياج خطوة خطوة. ويتضمن كل درس ماكياج رسما بيانيا مخصصا للوجه لمساعدة المرأة على إعادة ابتكار المظهر الجديد بثقة في المنزل.
من المهم حجز الموعد . زوري www.bobbibrown-me.com للعثور على المحل الأقرب إليك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي